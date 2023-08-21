«МегаФон» купил бренд Yota за 27 млрд рублей

В декабре прошлого года «МегаФон» приобрел товарный знак Yota за 27 млрд рублей, сообщает РБК 21 августа.



Как рассказал представитель компании, продавцом выступила группа USM, которая и владеет контрольным пакетом акций «МегаФона».

«Оценка стоимости товарного знака проводилась независимой компанией. Сделка реализована в рамках реструктуризации активов «МегаФона» — мы приобретаем активы и компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных», — рассказал он.

Покупка товарного знака Yota привела к росту капитальных затрат компании в первом полугодии 2023 до 71 млрд рублей — на 99,4% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка же увеличилась на 13% — до 209,89 млрд рублей, а абонентская база — на 1,3%, до 75,8 млн.