Александр Беглов завел аккаунт в «Одноклассниках» и призвал горожан помочь бездомным животным

Александр Беглов завел страницу в «Одноклассниках». Первая и единственная запись губернатора — призыв к помощи бездомным животным.
«Их взгляд всегда полон немого вопроса и надежды. Всем четвероногим хочется внимания и любви. <...> Посмотрите на фотографии. На эти усы, лапы, хвосты и, конечно, глаза. Может, среди них ваш питомец?» — написал градоначальник 20 августа и предложил подписчикам сделать репост записи или помочь кошкам и собакам из приютов «Ржевка», «Помощь бездомным собакам», «Пушдомик», «Добрый городок» и «Солнечные хвостики».
На аватарке Александра Беглова — его фотография с георгиевской ленточкой в форме буквы Z. Пока из информации о себе у губернатора скромно обозначена дата рождения и место жительство — Санкт-Петербург.