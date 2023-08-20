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    Александр Беглов завел аккаунт в «Одноклассниках» и призвал горожан помочь бездомным животным

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    Александр Беглов завел страницу в «Одноклассниках». Первая и единственная запись губернатора — призыв к помощи бездомным животным.

    «Их взгляд всегда полон немого вопроса и надежды. Всем четвероногим хочется внимания и любви. <...> Посмотрите на фотографии. На эти усы, лапы, хвосты и, конечно, глаза. Может, среди них ваш питомец?» — написал градоначальник 20 августа и предложил подписчикам сделать репост записи или помочь кошкам и собакам из приютов «Ржевка», «Помощь бездомным собакам», «Пушдомик», «Добрый городок» и «Солнечные хвостики».

    На аватарке Александра Беглова — его фотография с георгиевской ленточкой в форме буквы Z. Пока из информации о себе у губернатора скромно обозначена дата рождения и место жительство — Санкт-Петербург.

    © Фонтанка.Ру
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