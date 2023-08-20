Внедорожник на юго-востоке Петербурга врезался в столб, водитель в тяжелом состоянии

Водитель «Мицубиси Аутлендер» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП на Советском проспекте. Его увезли в больницу.
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Водитель «Мицубиси Аутлендер» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП на Советском проспекте. Его увезли в больницу.
Как сообщает
03 июня 2023, 14:31
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