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    Внедорожник на юго-востоке Петербурга врезался в столб, водитель в тяжелом состоянии

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    8 комментариев

    Водитель «Мицубиси Аутлендер» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП на Советском проспекте. Его увезли в больницу.

    Как сообщает ГУ МВД региона, авария произошла в полпятого вечера 20 августа. Внедорожник разбился о столб у дома 12 по Советскому проспекту. Что стало причиной аварии, пока не ясно.

    38-летний водитель госпитализирован, медики оценили его состояние как тяжелое.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 8

    Гость20 Авг 2023 в 21:04
    каша там живёт?
    +0−0
    Гость20 Авг 2023 в 20:10
    вещества
    +0−1
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