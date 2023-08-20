Внедорожник на юго-востоке Петербурга врезался в столб, водитель в тяжелом состоянии

Водитель «Мицубиси Аутлендер» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП на Советском проспекте. Его увезли в больницу.

Как сообщает ГУ МВД региона, авария произошла в полпятого вечера 20 августа. Внедорожник разбился о столб у дома 12 по Советскому проспекту. Что стало причиной аварии, пока не ясно.