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    «Зенит» назвал состав на матч против «Спартака»

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    6 комментариев

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав на матч 5 тура РПЛ против «Спартака» 20 августа.

    «Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос (капитан команды), Марио Фернандес, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.

    Запасные игроки: Александр Васютин, Денис Адамов, Данил Круговой, Роберт Ренан, Александр Коваленко, Дмитрий Васильев, Алексей Сутормин, Ду Кейрос, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра.

    Напомним, матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало в 19:30. «Зенит» после четырех туров занимает 7-е место с 7-ю очками, «Спартак» идет на 5-й строчке с 9-ю очками.

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    Комментарии 6

    Гость20 Авг 2023 в 21:33
    ну что хрюши....получили
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