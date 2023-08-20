«Зенит» назвал состав на матч против «Спартака»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав на матч
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос (капитан команды), Марио Фернандес, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.
Запасные игроки: Александр Васютин, Денис Адамов, Данил Круговой, Роберт Ренан, Александр Коваленко, Дмитрий Васильев, Алексей Сутормин, Ду Кейрос, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра.
Напомним, матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало в 19:30. «Зенит» после четырех туров занимает