«Накинули на шею колючую проволоку». Полиция ищет убийцу пса Рыжика — любимца жителей поселка под Петербургом

Жители поселка Сопки в Выборгском районе Ленобласти рассказали полиции, что на улице Березовой мужчина убил собаку. Он якобы накинул ей на шею колючую проволоку, а потом закопал труп животного.
Полиция ищет
«Сотрудниками полиции приняты меры к задержанию злоумышленника», — добавили в главке.
В соцсетях жители поселка пишут, что пес по кличке Рыжик был всеобщим любимцем, а убили его якобы хозяева частного фермерского хозяйства. «Убили песика, накинув на шею ему колючую проволоку, потом подвесили к вилам на трактор, и в таком подвешенном состоянии [мужчина] увез его в глубь фермы, где и закопал», — заявляют очевидцы.
Автор: видео от «Клуба добрых сердец» СПБ / vk.com
Свидетели также утверждают, что всё это происходило на глазах у пожилой женщины и детей, которые побежали звать родителей. Взрослые вызвали полицию. Причиной убийства местные жители называют тот факт, что пес прибежал к нестерилизованной суке, живущей на ферме.