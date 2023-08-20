«Накинули на шею колючую проволоку». Полиция ищет убийцу пса Рыжика — любимца жителей поселка под Петербургом

Жители поселка Сопки в Выборгском районе Ленобласти рассказали полиции, что на улице Березовой мужчина убил собаку. Он якобы накинул ей на шею колючую проволоку, а потом закопал труп животного.

Полиция ищет 53-летнего местного жителя, рассказали 20 августа «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Оперативниками на месте установлено, что местный житель убил собаку, закопал труп и скрылся.

«Сотрудниками полиции приняты меры к задержанию злоумышленника», — добавили в главке.

