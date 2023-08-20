Умер сооснователь Adobe и создатель PDF Джон Уорнок

Один из основателей программного обеспечения Adobe Джон Уорнок умер 20 августа. Об этом сообщили представители компании.
Уорноку было
Уорнок подал в отставку с поста гендиректора компании в 2000 году, оставался председателем правления до
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Один из основателей программного обеспечения Adobe Джон Уорнок умер 20 августа. Об этом сообщили представители компании.
Уорноку было
Уорнок подал в отставку с поста гендиректора компании в 2000 году, оставался председателем правления до
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