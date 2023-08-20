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    Умер сооснователь Adobe и создатель PDF Джон Уорнок

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    Один из основателей программного обеспечения Adobe Джон Уорнок умер 20 августа. Об этом сообщили представители компании.

    Уорноку было 82 года. Он и Чарльз Гешке придумали Adobe 40 лет назад, после того как ушли из Xerox. Они начали с языка описания страниц PostScript, который используется для печати.

    Уорнок подал в отставку с поста гендиректора компании в 2000 году, оставался председателем правления до 2017-го. Уйдя и с этого поста, господин Уорнок вошел в совет директоров Adobe.

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