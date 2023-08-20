Умер сооснователь Adobe и создатель PDF Джон Уорнок

Один из основателей программного обеспечения Adobe Джон Уорнок умер 20 августа. Об этом сообщили представители компании.



Уорноку было 82 года . Он и Чарльз Гешке придумали Adobe 40 лет назад, после того как ушли из Xerox. Они начали с языка описания страниц PostScript, который используется для печати.