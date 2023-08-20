Нидерланды поставят Украине истребители F-16

Нидерланды собираются поставить Украине истребители F-16 , передает слова и. о. премьер-министра страны Марка Рютте с пресс-конференции с Зеленским ТАСС 20 августа.

Точное количество истребителей пока назвать не могут, однако отмечают, что поставка вооружения станет «следующим этапом сотрудничества» между странами, отметил Рютте.

«Нам нужны несколько самолетов для программы обучения в Дании и скоро в Румынии. Мы посмотрим, сможем ли поставить остальные самолеты. На данный момент мы не можем сказать, какое количество мы поставим», — подчеркнул премьер-министр.