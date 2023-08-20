В Москве выпала треть месячной нормы осадков. В столице оранжевый уровень погодной опасности

В отдельных районах Москвы выпало свыше 40% нормы осадков менее чем за час, передает ТАСС 20 августа.

В период с трех до четырех часов дня на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Большая часть пришлась на Северо-Восточный, Северный и Северо-Западный административные округа — от 30 до 33 мм . Порывы ветра достигали 16 м/с .

Сейчас бригадами «Мосводостока» выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для пропуска дождевой воды. При необходимости привлекают водооткачивающую технику.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец связывает ливни с влиянием холодного атмосферного фронта. Вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи.