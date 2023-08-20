Почти 400 домов в двух районах Петербурга остались без горячей воды

В Невском и Красногвардейском районах Петербурга горячая вода пропала в 397 домах. Полностью ее вернуть обещают днем 21 августа.
В
В Невском районе в зону отключения попали 103 дома, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации. В пресс-службе комитета по энергетике отметили, что подача горячей воды без циркуляции запланирована на половину второго ночи, а полностью ее восстановят к 15:30 понедельника. В ведомстве добавили, что АО «Теплосеть» ведет работы на тепломагистрали «Пороховская».
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Теплосети».
UPD: В пресс-службе Теплосети сообщили, что скрытый дефект напротив дома 19 по улице Дыбенко обнаружили в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону. Идет ремонт.