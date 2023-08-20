Почти 400 домов в двух районах Петербурга остались без горячей воды

В Невском и Красногвардейском районах Петербурга горячая вода пропала в 397 домах. Полностью ее вернуть обещают днем 21 августа.

В доме 24 по улице Подвойского горячей воды нет с утра, рассказала «Фонтанке» местная жительница. Об ограничениях из-за работ сторонней ресурсоснабжающей организации сообщается на сайте ГУП «ТЭК» — работы начались еще в половине одиннадцатого. В сообщении сказано, что без воды почти 400 домов.

В Невском районе в зону отключения попали 103 дома, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации. В пресс-службе комитета по энергетике отметили, что подача горячей воды без циркуляции запланирована на половину второго ночи, а полностью ее восстановят к 15:30 понедельника. В ведомстве добавили, что АО «Теплосеть» ведет работы на тепломагистрали «Пороховская».