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    Почти 400 домов в двух районах Петербурга остались без горячей воды

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    В Невском и Красногвардейском районах Петербурга горячая вода пропала в 397 домах. Полностью ее вернуть обещают днем 21 августа.

    В доме 24 по улице Подвойского горячей воды нет с утра, рассказала «Фонтанке» местная жительница. Об ограничениях из-за работ сторонней ресурсоснабжающей организации сообщается на сайте ГУП «ТЭК» — работы начались еще в половине одиннадцатого. В сообщении сказано, что без воды почти 400 домов.

    В Невском районе в зону отключения попали 103 дома, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации. В пресс-службе комитета по энергетике отметили, что подача горячей воды без циркуляции запланирована на половину второго ночи, а полностью ее восстановят к 15:30 понедельника. В ведомстве добавили, что АО «Теплосеть» ведет работы на тепломагистрали «Пороховская».

    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Теплосети».

    UPD: В пресс-службе Теплосети сообщили, что скрытый дефект напротив дома 19 по улице Дыбенко обнаружили в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону. Идет ремонт.

    © Фонтанка.Ру

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