Участник забега в Казани не смог добежать до финиша и умер в больнице

О трагедии сообщает портал inkazan.ru. Легкоатлет бежал дистанцию в
Ему стало плохо на дистанции, врачи и организаторы оказали ему первую помощь. Мужчина умер в больнице.
В забеге участвовало порядка двух тысяч человек.
Сейчас
+20˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Ясная погода, Без осадков
Ощущается как 20
1 м/с, с-в
766мм
46%
Пробки
2/10
О трагедии сообщает портал inkazan.ru. Легкоатлет бежал дистанцию в
Ему стало плохо на дистанции, врачи и организаторы оказали ему первую помощь. Мужчина умер в больнице.
В забеге участвовало порядка двух тысяч человек.
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.