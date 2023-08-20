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    Участник забега в Казани не смог добежать до финиша и умер в больнице

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    37-летний бегун погиб во время забега «Ночная Казань» 20 августа. Ему стало плохо недалеко от финиша.

    О трагедии сообщает портал inkazan.ru. Легкоатлет бежал дистанцию в 10 километров. Как и положено, до старта он показал организаторам справку, которая подтверждала, что он здоров. Кроме того, отмечается, что мужчина регулярно занимается спортом и не первый раз участвовал в забеге.

    Ему стало плохо на дистанции, врачи и организаторы оказали ему первую помощь. Мужчина умер в больнице.

    В забеге участвовало порядка двух тысяч человек.

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