Участник забега в Казани не смог добежать до финиша и умер в больнице

37-летний бегун погиб во время забега «Ночная Казань» 20 августа. Ему стало плохо недалеко от финиша.

О трагедии сообщает портал inkazan.ru. Легкоатлет бежал дистанцию в 10 километров . Как и положено, до старта он показал организаторам справку, которая подтверждала, что он здоров. Кроме того, отмечается, что мужчина регулярно занимается спортом и не первый раз участвовал в забеге.

Ему стало плохо на дистанции, врачи и организаторы оказали ему первую помощь. Мужчина умер в больнице.

В забеге участвовало порядка двух тысяч человек.