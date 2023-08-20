Полиция несколько часов проверяла 400 фанатов «Зенита» и их автобусы на подъезде к стадиону «Спартака»

Около 400 болельщиков футбольного клуба «Зенит», которые приехали в Москву на матч 5-го тура РПЛ против «Спартака» на семи автобусах, подверглись тщательной проверке полиции по дороге к стадиону «Открытие Банк Арена», пишет «Спорт-Экспресс».

Полиция 20 августа проводила проверку под предлогом технического контроля транспортных средств. Отмечается, что речь идет об организованных группах болельщиков «Зенита», чьи поездки были предварительно согласованы как со «Спартаком», так и с РПЛ.

Сотрудники правоохранительных органов проводили сверку списков пассажиров, что, как утверждается, происходило на каждом посту ДПС на автомагистрали. Также проверялось техническое состояние автобусов, вплоть до измерения давления в шинах, на место приглашали представителей технического надзора.