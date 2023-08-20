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    Полиция несколько часов проверяла 400 фанатов «Зенита» и их автобусы на подъезде к стадиону «Спартака»

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    Около 400 болельщиков футбольного клуба «Зенит», которые приехали в Москву на матч 5-го тура РПЛ против «Спартака» на семи автобусах, подверглись тщательной проверке полиции по дороге к стадиону «Открытие Банк Арена», пишет «Спорт-Экспресс».

    Полиция 20 августа проводила проверку под предлогом технического контроля транспортных средств. Отмечается, что речь идет об организованных группах болельщиков «Зенита», чьи поездки были предварительно согласованы как со «Спартаком», так и с РПЛ.

    Сотрудники правоохранительных органов проводили сверку списков пассажиров, что, как утверждается, происходило на каждом посту ДПС на автомагистрали. Также проверялось техническое состояние автобусов, вплоть до измерения давления в шинах, на место приглашали представителей технического надзора.

    Болельщики «Зенита» вынуждены были покинуть автобусы после нескольких часов ожидания и проверок документов, среди них находились дети, которых сопровождали родители.

    «Человек, который нас проверял, в итоге сказал: "Ладно, ребята, не переживайте. Всё нормально". Если бы у нас были проблемы, как он утверждал вначале, нас бы не отпустили. С чем связано это предвзятое отношение? Это лучше спросить у полиции», — отметил один из болельщиков «Зенита».

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало в 19:30. «Зенит» после четырех туров занимает 7-е место с 7-ю очками, «Спартак» идет на 5-й строчке с 9-ю очками.

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