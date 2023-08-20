Полиция несколько часов проверяла 400 фанатов «Зенита» и их автобусы на подъезде к стадиону «Спартака»

Около 400 болельщиков футбольного клуба «Зенит», которые приехали в Москву на матч
Полиция 20 августа проводила проверку под предлогом технического контроля транспортных средств. Отмечается, что речь идет об организованных группах болельщиков «Зенита», чьи поездки были предварительно согласованы как со «Спартаком», так и с РПЛ.
Сотрудники правоохранительных органов проводили сверку списков пассажиров, что, как утверждается, происходило на каждом посту ДПС на автомагистрали. Также проверялось техническое состояние автобусов, вплоть до измерения давления в шинах, на место приглашали представителей технического надзора.
Болельщики «Зенита» вынуждены были покинуть автобусы после нескольких часов ожидания и проверок документов, среди них находились дети, которых сопровождали родители.
«Человек, который нас проверял, в итоге сказал: "Ладно, ребята, не переживайте. Всё нормально". Если бы у нас были проблемы, как он утверждал вначале, нас бы не отпустили. С чем связано это предвзятое отношение? Это лучше спросить у полиции», — отметил один из болельщиков «Зенита».
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало в 19:30. «Зенит» после четырех туров занимает