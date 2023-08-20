Две юных петербурженки за день травмировались на батутах

За сутки две девочки из Петербурга неудачно попрыгали на батутах. Одна повредила спину, другая — руку.



Четырехлетняя девочка вместе с родителями пришла в больницу прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 20 августа. По предварительным данным, она получила переломы грудных позвонков в развлекательном центре в ТЦ на Планерной улице. В удовлетворительном состоянии пострадавшую госпитализировали.

В тот же день восьмилетней девочке кто-то прыгнул на руку на батуте во время детского праздника. Медики зафиксировали перелом обеих костей предплечья, но в итоге девочку отпустили домой.