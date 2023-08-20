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    Две юных петербурженки за день травмировались на батутах

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    7 комментариев

    За сутки две девочки из Петербурга неудачно попрыгали на батутах. Одна повредила спину, другая — руку.

    Четырехлетняя девочка вместе с родителями пришла в больницу прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 20 августа. По предварительным данным, она получила переломы грудных позвонков в развлекательном центре в ТЦ на Планерной улице. В удовлетворительном состоянии пострадавшую госпитализировали.

    В тот же день восьмилетней девочке кто-то прыгнул на руку на батуте во время детского праздника. Медики зафиксировали перелом обеих костей предплечья, но в итоге девочку отпустили домой.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 7

    Гость20 Авг 2023 в 15:45
    Где были родители ?
    +0−0
    Гость20 Авг 2023 в 15:33
    и кто виноват?
    +0−0
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