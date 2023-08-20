Орбита «Луны-25» не позволила бы сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» США

Орбита, на которой находилась автоматическая станция « Луна-25 », не позволила бы сфотографировать посадочные модули американских кораблей «Аполлон», подтверждающие высадку астронавтов США на спутник Земли.

Об этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт рассказал «РИА Новости» 20 августа. Как отметил эксперт, перед аппаратом в принципе не стояла такая задача.

«Можно было бы подобрать (орбиту), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе это возможно», — подчеркнул он.