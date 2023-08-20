Орбита «Луны-25» не позволила бы сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» США

Орбита, на которой находилась автоматическая станция «
Об этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт рассказал «РИА Новости» 20 августа. Как отметил эксперт, перед аппаратом в принципе не стояла такая задача.
«Можно было бы подобрать (орбиту), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе это возможно», — подчеркнул он.
Утром 20 августа Роскосмос сообщил о потере связи с «