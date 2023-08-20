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    Летящий из окна арбуз задел ребенка в Ломоносове

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    Жителю дома по улице Федюнинского в Ломоносове чем-то не угодил арбуз. Он выкинул его из окна, и «снаряд» задел проходившего у дома семилетнего ребенка.

    Такую историю полиции рассказал отец мальчика, стало известно «Фонтанке» 20 августа. В первый раз мужчина обратился в правоохранительные органы накануне вечером по телефону: он сообщил, что соседи выкинули из окна кожуру и кусочек попал на ребенка. От вызова медиков заявитель отказался.

    Утром мужчина написал заявление лично, описал полет целого арбуза и попросил привлечь метателя к ответственности. Кто именно это сделал, он не знает, но отметил, что арбуз летел с 8 этажа.

    © Фонтанка.Ру

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