Летящий из окна арбуз задел ребенка в Ломоносове

Жителю дома по улице Федюнинского в Ломоносове чем-то не угодил арбуз. Он выкинул его из окна, и «снаряд» задел проходившего у дома семилетнего ребенка.

Такую историю полиции рассказал отец мальчика, стало известно «Фонтанке» 20 августа. В первый раз мужчина обратился в правоохранительные органы накануне вечером по телефону: он сообщил, что соседи выкинули из окна кожуру и кусочек попал на ребенка. От вызова медиков заявитель отказался.