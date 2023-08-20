Угрожал расчленить, бил мачете и отрезал кусок кожи. Петербурженка пошла выпить, но попала в плен

Жительница Петербурга пришла в гости к приятелю, но вместо угощения получила травмы. Хозяин якобы достал мачете и угрожал ее расчленить.
В полицию два дня назад обратилась мать потерпевшей, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 августа. Женщина заявила, что ее
По указанному адресу задержали
Гостью с ушибами, ссадинами, травмой головы и раной кисти доставили в больницу, но после оказания медпомощи отпустили домой. Действия владельца мачете сначала сочли угрозой убийством, но затем переквалифицировали как покушение на убийство. Возбуждено уголовное дело, судя по всему, первое в жизни фигуранта.