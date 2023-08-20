    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-в

    767мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.4eur101.48

    Угрожал расчленить, бил мачете и отрезал кусок кожи. Петербурженка пошла выпить, но попала в плен

    1709
    11 комментариев

    Жительница Петербурга пришла в гости к приятелю, но вместо угощения получила травмы. Хозяин якобы достал мачете и угрожал ее расчленить.

    В полицию два дня назад обратилась мать потерпевшей, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 августа. Женщина заявила, что ее 33-летнюю дочь похитили, избили и ранили ножом в квартире дома на улице Руставели.

    По указанному адресу задержали 43-летнего безработного — без гражданства и регистрации в Петербурге. По предварительным данным, он пригласил женщину в гости чтобы выпить, но затем стал угрожать расчленением и бить ее по голове мачете. Хозяин отрезал ей кусок кожи на руке.

    Гостью с ушибами, ссадинами, травмой головы и раной кисти доставили в больницу, но после оказания медпомощи отпустили домой. Действия владельца мачете сначала сочли угрозой убийством, но затем переквалифицировали как покушение на убийство. Возбуждено уголовное дело, судя по всему, первое в жизни фигуранта.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Убийство
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 11

    Гость20 Авг 2023 в 12:44
    Красивая история
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close