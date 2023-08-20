В Подмосковье горит склад Ozon

Чьи-то покупки горят на стеллажах в подмосковной деревне Гривно, сообщает ТАСС 20 августа. Пришлось эвакуировать сотрудников.

По данным агентства, площадь пожара занимает порядка 400 квадратных метров. Известно, что вызов в Гривно поступил ближе к девяти утра, на тот момент дым шел из-под крыши.

Горит шестиэтажное здание, а точнее, товары на стеллажах. На месте работают больше 90 спасателей . Для определения загрязнения воздуха на место выехали специалисты.

Год назад в августе сгорел склад Ozon в Истре. Сгорело товара на миллиарды, площадь склада была 55 тысяч квадратных метров.