То что надо. В Петербург пришла приятная погода

Как в истинно петербургской шутке про «летний пуховичок», в город пришел прохладный антициклон. 20 августа в Петербурге не холодно, не жарко, не мокро и не ветрено.

По данным Гидрометцентра, в городе слабый ветер и температура в районе 22 градусов тепла. Осадков не ожидается.

Специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказывает, что к городу со Скандинавии пришел прохладный антициклон. Он двигается с севера и в течение дня будет всё больше прореживать облака.

В понедельник станет чуть теплее, в конце дня возможен короткий дождь.