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    То что надо. В Петербург пришла приятная погода

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    15 комментариев

    Как в истинно петербургской шутке про «летний пуховичок», в город пришел прохладный антициклон. 20 августа в Петербурге не холодно, не жарко, не мокро и не ветрено.

    По данным Гидрометцентра, в городе слабый ветер и температура в районе 22 градусов тепла. Осадков не ожидается.

    Специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказывает, что к городу со Скандинавии пришел прохладный антициклон. Он двигается с севера и в течение дня будет всё больше прореживать облака.

    В понедельник станет чуть теплее, в конце дня возможен короткий дождь.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 15

    Гость20 Авг 2023 в 12:25
    жабья холодрыга
    +0−0
    Гость20 Авг 2023 в 11:31
    Да, хорошая погода !🙂
    +0−0
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