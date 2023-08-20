На маркетплейсах стали популярны временные пломбы. Стоматологи рассказали, как они могут убить ваши зубы

Временные пломбы, которые продаются на маркетплейсах, врачи советуют если и использовать, то редко и не дольше, чем на пару часов Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





В последнее время во многих интернет-магазинах и на маркетплейсах стали появляться временные пломбы для домашнего использования. Не удивительно, что они пользуются спросом — люди нередко стоматологов боятся, а еще чаще боятся их цен. А тут — всего несколько сотен рублей за упаковку, которой хватит на десяток зубов, и на картинках смотрится не хуже дорогих виниров. Стоматологи, однако, от новинки не в восторге. И не потому, что для них это конкуренция — врачи говорят, что такие «пломбы» работы им только прибавляют. Мы поговорили со стоматологами, чтобы разобраться, чем опасны такие временные пломбы.



«Пломбы», точнее материал для них, представляют собой небольшие шарики из пищевого полиамида — так говорится в описании товаров. Чтобы сделать «имплант», нужно нагреть их в кипятке, сформировать руками и прилепить на зуб или в межзубное пространство, если нужно закрыть щель между зубами. Продавцы утверждают, что материал экологичен и безопасен. Но предупреждают: пломба временная, использовать ее на постоянку не надо.

— Это временная конструкция, которую можно поставить на один день, скорее всего, она сама выпадает, — говорит стоматолог-терапевт Виктория Григорян. — Я так понимаю, что эти пломбы рассчитаны на то, что человек будет их применять буквально на пару часов, грубо говоря, нужно человеку куда-то на выход, на мероприятие, не получилось перед этим записаться к лечащему врачу.



Тем не менее, судя по комментариям к товару, далеко не все понимают, что пломба должна использоваться в течение короткого срока. Покупатели пишут, что пломба темнеет, быстро отваливается во время еды, а зуб под ней ноет. Стоматологи подтверждают: некоторые клиенты рассматривают такие пломбы как полноценную замену услуг врача, что только ухудшает ситуацию.

— Таких пациентов много с разными вариациями, — говорит стоматолог-хирург-имплантолог Олег Гнусин. — Например, коронку приклеивают суперклеем, от которого зуб становится мягким, и его приходится удалять. Ко мне приходили пациенты с временными коронками, под ними зубы разрушаются еще быстрее. Да и это некрасиво, такие купленные неясно где коронки не подходят по размеру, у всех челюсти разные. Чаще всего люди затягивают процесс и приходят уже в запущенном состоянии. Порой нужна экстренная помощь у челюстно-лицевого хирурга в стационаре.

Скриншот: wildberries.ru Поделиться Поделиться





Стоматолог-хирург объясняет, что если закрыть кариес, процесс разрушения зуба будет идти дальше, но незаметно, и перейдет в воспаление.

— Возможен отек, далее периодонтит и периостит, которые приведут на больничную койку, — говорит врач. — Конечно, такие материалы использовать нельзя. Они несертифицированные и могут быть даже ядовитыми.



Судя по документам, которые публикуют продавцы, товары все-таки сертифицированы. Правда не как стоматологические изделия — код общероссийского классификатора продукции обычно указан, соответствующий продукции «Массы формовочные на основе полимеризационных смол».



— В плане химического состава нужно еще изучать, насколько он может быть вреден для организма, — говорит стоматолог-терапевт Виктория Григорян. — Если использовать это, как я говорила, редко, временно, на час или два — это, скорее всего, не успеет сильно навредить человеку. Использовать на постоянной основе их нельзя ни в коем случае, потому что из-за неидеального прилегания могут возникнуть инфекции и большие осложнения вплоть до потери зуба.



На маркетплейсах нередко становятся популярными товары, которые на практике оказываются опасны. Ранее мы рассказывали о том, чем опасны наборы косметических филлеров для губ, которые предлагается использовать дома.