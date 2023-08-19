«Зенит» увеличил предложение по покупке Нереса до 30 млн евро, но «Бенфика» снова отказалась

Футбольный клуб «Зенит» снова попытался договориться с «Бенфикой» из Лиссабона по поводу покупки Давида Нереса, сообщает 19 августа Record. По информации португальского издания, новое предложение петербургской команды увеличено до 30 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.



Тем не менее, «Бенфика» отклонила это предложение, не желая продавать своего нападающего даже на таких условиях. Предполагается, что «Зенит» предпримет еще одну попытку.

Ранее сообщалось, что Нерес сам отказался от перехода в «Зенит» из-за политической обстановки в России. Первое предложение сине-бело-голубых о трансфере игрока в размере 21 миллиона евро было отклонено «Бенфикой».