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    Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России

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    3 комментария

    Известный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко ушел в отставку с поста президента Союза MMA России, передает «РИА Новости Спорт». Временно исполняющим его полномочия стал вице-президент организации Андрей Терентьев.

    Емельяненко, бывший чемпион PRIDE FC в тяжелом весе, стал главой организации в июне 2022 года.

    Фёдору Емельяненко сейчас 46 лет. Он начал свою профессиональную карьеру в 2000 году и выступал в таких промоушенах, как PRIDE FC, RINGS и Bellator. Кроме того, Емельяненко является четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо.

    В феврале 2023 года Емельяненко потерпел поражение техническим нокаутом в реванше с чемпионом Bellator в тяжелом весе американцем Райаном Бейдером, после чего заявил о завершении своей профессиональной карьеры.

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    Комментарии 3

    Гость19 Авг 2023 в 21:42
    Эх Федя , Федя ...
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