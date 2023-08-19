Российские рестораторы пожаловались, что цены на курицу и свинину подскочили на треть

Цены на курицу и свинину у поставщиков российских ресторанов выросли на треть с начала марта по конец июля, рассказало 19 августа агентство Прайм со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова.
Отмечается, что в марте 1 килограмм филе куриной грудки стоил 280 рублей, в конце июля его продавали уже за 355 рублей. Свиной карбонат в марте продавался также по 280 рублей, в июле цена на него поднялась до 365 рублей за кило. Свиная вырезка подорожала с 335 до 375 рублей. По итогам июля цены на курицу подскочили на 20% и на 30 % на свинину.
По словам Миронова, рестораторы оказались к такому не готовы, обеспокоенность выразили в фастфудах KFC и Rostic`s, где блюда из курицы составляют основное меню, а также шеф-повар ресторана «Матрешка».
ФАС намерена проверить оптово-отпускные цены трех крупнейших производителей куриного мяса, еще два производителя получили предписания, сообщает «Коммерсантъ». Названия производителей антимонопольная служба не указала.
По данным Росстата, с конца декабря прошлого года по состоянию на 14 августа цены на курицу выросли на 14,5%. Свинина за полгода в нескольких субъектах подорожала на 0,1–6,6%.
В Минсельхозе рост цен назвали сезонным. Снижение стоимости мяса там ожидают к сентябрю.