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    Российские рестораторы пожаловались, что цены на курицу и свинину подскочили на треть

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    Цены на курицу и свинину у поставщиков российских ресторанов выросли на треть с начала марта по конец июля, рассказало 19 августа агентство Прайм со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова.

    Отмечается, что в марте 1 килограмм филе куриной грудки стоил 280 рублей, в конце июля его продавали уже за 355 рублей. Свиной карбонат в марте продавался также по 280 рублей, в июле цена на него поднялась до 365 рублей за кило. Свиная вырезка подорожала с 335 до 375 рублей. По итогам июля цены на курицу подскочили на 20% и на 30 % на свинину.

    По словам Миронова, рестораторы оказались к такому не готовы, обеспокоенность выразили в фастфудах KFC и Rostic`s, где блюда из курицы составляют основное меню, а также шеф-повар ресторана «Матрешка».

    ФАС намерена проверить оптово-отпускные цены трех крупнейших производителей куриного мяса, еще два производителя получили предписания, сообщает «Коммерсантъ». Названия производителей антимонопольная служба не указала.

    По данным Росстата, с конца декабря прошлого года по состоянию на 14 августа цены на курицу выросли на 14,5%. Свинина за полгода в нескольких субъектах подорожала на 0,1–6,6%.

    В Минсельхозе рост цен назвали сезонным. Снижение стоимости мяса там ожидают к сентябрю.

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