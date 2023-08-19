    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 18

    1 м/с, вос

    769мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.4eur101.48

    Поклонник Виктора Цоя развалил на Богословском кладбище соседний памятник

    1361
    15 комментариев

    В Петербурге почитатель таланта лидера группы «Кино» Виктора Цоя уехал в отдел полиции с Богословского кладбища. Всему виной — желание опереться. Подробности «Фонтанка» выяснила 19 августа.

    Накануне днем в третий отдел полиции позвонил сотрудник Богословского кладбища. Он рассказал, что один гражданин сломал памятник на могиле, расположенной по соседству с могилой Виктора Цоя.

    Мужчину удалось задержать. Нарушителем оказался 34-летний петербуржец, ранее судимый за наркотики. Он объяснил, что облокотился на соседний памятник, а тот разрушился. На жителя города составили протокол о мелком хулиганстве. Сломанное надгробие ему, вероятно, придется восстановить за свой счет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close