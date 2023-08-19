Поклонник Виктора Цоя развалил на Богословском кладбище соседний памятник

В Петербурге почитатель таланта лидера группы «Кино» Виктора Цоя уехал в отдел полиции с Богословского кладбища. Всему виной — желание опереться. Подробности «Фонтанка» выяснила 19 августа.



Накануне днем в третий отдел полиции позвонил сотрудник Богословского кладбища. Он рассказал, что один гражданин сломал памятник на могиле, расположенной по соседству с могилой Виктора Цоя.

Мужчину удалось задержать. Нарушителем оказался 34-летний петербуржец, ранее судимый за наркотики. Он объяснил, что облокотился на соседний памятник, а тот разрушился. На жителя города составили протокол о мелком хулиганстве. Сломанное надгробие ему, вероятно, придется восстановить за свой счет.