В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу аспиранта из Африки

Подозреваемого в убийстве 32-летнего африканца Франсуа Нджелассили задержали. Об этом 19 августа сообщил Е1.



Как рассказал собеседник издания, ранее задержанный судим не был, с аспирантом УрФУ он поссорился из-за девушки и хотел его проучить, а не убивать. Он предположил, что уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Франсуа Нджелассили ударили ножом в кафе в Екатеринбурге 18 августа, через полчаса после того, как он вышел из клуба, где отдыхал с друзьями. Как рассказали наши коллеги из Е1, африканцу на месте оказывали первую помощь, скорая увозила его еще живым.