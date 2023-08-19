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    В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу аспиранта из Африки

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    Подозреваемого в убийстве 32-летнего африканца Франсуа Нджелассили задержали. Об этом 19 августа сообщил Е1.

    Как рассказал собеседник издания, ранее задержанный судим не был, с аспирантом УрФУ он поссорился из-за девушки и хотел его проучить, а не убивать. Он предположил, что уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

    Франсуа Нджелассили ударили ножом в кафе в Екатеринбурге 18 августа, через полчаса после того, как он вышел из клуба, где отдыхал с друзьями. Как рассказали наши коллеги из Е1, африканцу на месте оказывали первую помощь, скорая увозила его еще живым.

    Франсуа был инженером-исследователем, в 2019 году получил звание «Иностранный студент года».

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