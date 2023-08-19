В Гонконге скончался мемный пес Чимс, чья звезда взошла в начале пандемии.

В Гонконге на 13-м году жизни скончался мемный пес породы шиба-ину по кличке Болци. В интернете он широко известен как Чимс. Собака умерла во время операции на операционном столе. Об этом 19 августа в соцсетях сообщили ее владельцы.

Чимс стал известен в самом начале пандемии, когда популярным стал мем с двумя собаками. Два пса породы шиба-ину олицетворяли на картинке силу духа прошлых поколений и слабость и беспомощность нынешнего. Молодежь изображал Чимс с грустной мордашкой, его напарником по мему стал не менее знаменитый пес Доге.