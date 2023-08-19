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    В Гонконге скончался мемный пес Чимс, чья звезда взошла в начале пандемии

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    В Гонконге скончался мемный пес Чимс, чья звезда взошла в начале пандемии.

    В Гонконге на 13-м году жизни скончался мемный пес породы шиба-ину по кличке Болци. В интернете он широко известен как Чимс. Собака умерла во время операции на операционном столе. Об этом 19 августа в соцсетях сообщили ее владельцы.

    Чимс стал известен в самом начале пандемии, когда популярным стал мем с двумя собаками. Два пса породы шиба-ину олицетворяли на картинке силу духа прошлых поколений и слабость и беспомощность нынешнего. Молодежь изображал Чимс с грустной мордашкой, его напарником по мему стал не менее знаменитый пес Доге.

    Владельцы пса попросили подписчиков не грустить и вспомнить радость, которую Болци подарил миру в страшный период пандемии. «Теперь его миссия выполнена. Я верю, что он свободно бегает по небу и ест вкусняшки со своими новыми друзьями», — написала хозяйка собаки.

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    Комментарии 5

    Гость19 Авг 2023 в 16:33
    Собака - друг человека .
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