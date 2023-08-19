В Пушкине женщина на «Форде» сбила юную велосипедистку-именинницу

16-летняя первокурсница колледжа попала в больницу в свой день рождения. Юная леди ехала на велосипеде по Новодеревенской улице в Пушкине и решилась на опасный маневр.

Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, девушка решила переехать с одной стороны дороги на другую вне пешеходного перехода. В этот момент она и угодила под колеса автомобиля «Форд Мондео», которым управляла 29-летняя жительница города Пушкина. В результате учащаяся колледжа была госпитализирована в детскую больницу имени Филатова в состоянии средней степени тяжести.