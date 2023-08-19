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    Появилось видео удара по драмтеатру Чернигова. RT говорит о проходившей там выставке дронов

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    В соцсетях утром 19 августа появилось видео удара по драмтеатру в центре Чернигова. Украинская сторона говорит о погибших, российские СМИ напоминают о выставке дронов.

    Как отмечает RT, в театре, об ударе по которому сообщают украинские СМИ, проходила выставка «военных дронов, которые используют ВСУ». «Российская газета» ссылается на главу местной администрации Вячеслава Чауса, который сообщил об ударе баллистической ракетой.

    Министр обороны Украины в своем телеграм-канале сообщил о погибших и раненных в результате взрыва.

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