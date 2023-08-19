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    У порта Усть-Луга в лобовом столкновении сошлись грузовики Sinotruk

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    Два азиатских грузовика Sinotruk столкнулись вблизи морского торгового порта Усть-Луга утром 19 августа. Видео с места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что кабины автомобилей сильно помяты и вряд ли подлежат восстановлению.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как пишет портал 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, в аварии пострадали водители грузовиков. В соцсетях уточняют, что мужчины госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Самосвалы, вероятно, были привлечены к работам по расчистке территории для одного из усть-лужских проектов.

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