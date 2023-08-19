76-летнего петербуржца подозревают в помощи мошенникам. Он проводил пенсионерку до банка

Пожилой мужчина попался в руки полиции, его подозревают в мошенничестве. Об этом 19 августа сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Во вторник жительница Невского района сообщила о том, что ее обманули. Утром 85-летней женщине позвонил неизвестный и начал убеждать, что с ее счетами происходит странное — кто-то пытается снять деньги. Ну и, конечно, «добрый» мужчина предложил помощь в сохранении сбережений.

Около 11 часов к дому пожилой жертвы на такси приехал неизвестный. Вместе они добрались до банка на проспекте Большевиков, 27, где пенсионерка сняла 100 тысяч рублей. В Кудрово она сняла еще 300 тысяч. Деньги дама передала спутнику.