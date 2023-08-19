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    «Кофе для хорошего мальчика». В Петербурге во Всемирный день бездомных животных проходит благотворительная акция

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    1 комментарий
    Фото: https://animalsmonth.ru/coffee-good-boy#rec470121198
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    Во Всемирный день бездомных животных — 19 августа — в кофейнях нескольких российских городов проходит благотворительная акция «Кофе для хорошего мальчика», призванная помочь обездоленным четвероногим, находящимся в приютах.

    Акция проходит в Петербурге, Москве, Подмосковье, Перми, а также в нескольких городах Ленинградской области. В общей сложности в ней принимают участие порядка 200 заведений, которые предложат посетителям не только кофе, но и чай или освежающий напиток. Вся выручка от продажи акционных напитков будет направлена в фонд «В будущее!» — организатора акции. Фонд с 2014 года реализует проекты в сфере защиты окружающей среды и помощи животным, оказывает поддержку более чем 40 приютам по всей стране. Средства, вырученные в ходе акции, будут направлены на первоочередные нужны приютов.

    Акция проходит не первый год, и в этот раз, как отмечают организаторы, к ней присоединились не только кофейни и пекарни, но и бары, бистро и даже цветочные бутики, где предлагают кофе.

    О том, какие заведения принимают участие в акции, можно узнать на сайте мероприятия.

    Фото: https://animalsmonth.ru/coffee-good-boy#rec470121198

    Всемирный день бездомных животных отмечается во всём мире и в России в третью субботу августа. Этот день посвящён проблеме потерявшихся и брошенных питомцев. Дата была учреждена по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году. Цель — призвать население стран мира задуматься о судьбе покинутых животных и обеспечить для них лучшие условия для жизни.

    По оценкам зоозащитников, в России популяция бездомных кошек составляет от 7 до 40 миллионов особей, а собак — от 14 до 23 миллионов.

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    Комментарии 1

    Гость19 Авг 2023 в 11:51
    Зоошиза во всей красе.
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