«Кофе для хорошего мальчика». В Петербурге во Всемирный день бездомных животных проходит благотворительная акция

Во Всемирный день бездомных животных — 19 августа — в кофейнях нескольких российских городов проходит благотворительная акция «Кофе для хорошего мальчика», призванная помочь обездоленным четвероногим, находящимся в приютах.

Акция проходит в Петербурге, Москве, Подмосковье, Перми, а также в нескольких городах Ленинградской области. В общей сложности в ней принимают участие порядка 200 заведений, которые предложат посетителям не только кофе, но и чай или освежающий напиток. Вся выручка от продажи акционных напитков будет направлена в фонд «В будущее!» — организатора акции. Фонд с 2014 года реализует проекты в сфере защиты окружающей среды и помощи животным, оказывает поддержку более чем 40 приютам по всей стране. Средства, вырученные в ходе акции, будут направлены на первоочередные нужны приютов.

Акция проходит не первый год, и в этот раз, как отмечают организаторы, к ней присоединились не только кофейни и пекарни, но и бары, бистро и даже цветочные бутики, где предлагают кофе.



О том, какие заведения принимают участие в акции, можно узнать на сайте мероприятия.

