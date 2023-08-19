Осенний поцелуй после жаркого лета. Суббота в Петербурге будет прохладной и дождливой

Солнце вряд ли порадует жителей и гостей Петербурга свои присутствием 19 августа. Суббота в городе будет облачной и сырой. Впрочем, многие по такой погоде уже соскучились.



Как сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, Петербург в субботу будет находиться в полосе атмосферного фронта, который вытянется через территорию региона практически в широтном направлении. Это гарантирует нам облачность и осадки.

Воздух днем не прогреется больше чем на 20 градусов, в воскресенье будет на пару градусов теплее. Скорость северо-восточного ветра составит 3–8 м/с.