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    Осенний поцелуй после жаркого лета. Суббота в Петербурге будет прохладной и дождливой

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    Солнце вряд ли порадует жителей и гостей Петербурга свои присутствием 19 августа. Суббота в городе будет облачной и сырой. Впрочем, многие по такой погоде уже соскучились.

    Как сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, Петербург в субботу будет находиться в полосе атмосферного фронта, который вытянется через территорию региона практически в широтном направлении. Это гарантирует нам облачность и осадки.

    Воздух днем не прогреется больше чем на 20 градусов, в воскресенье будет на пару градусов теплее. Скорость северо-восточного ветра составит 3–8 м/с.

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