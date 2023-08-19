Предпоследняя суббота августа в Ленинградской области будет дождливой

После рекордной жары в начале недели август-2023, похоже, опомнился и к выходным пришел в норму. Прогноз на субботу не очень порадует дачников, но и печали не обещает.
По прогнозу ГУ МЧС по Ленинградской области, 19 августа будет прохладным и дождливым. Температура от +18 до +24 градусов, в зависимости от района.
Кратковременные дожди, в основном, в южных районах и в Приладожье. На большей части территории региона облачно с прояснениями.
Ветер с востока 3–8 м/с.
Атмосферное давление будет понижаться.