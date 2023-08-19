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    Уж очень беспечный ездок. Велосипедный экстрим на Невском

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    Байкшеринг впору оснащать анализаторами уровня алкоголя в крови. Иначе рискует повториться ситуация, которую наблюдал 18 августа в самом центре Петербурга один из участников паблика «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    Мужчина на электро-велосипеде — явно под воздействием пятницы — готовился пересечь Невский проспект по Садовой улице.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Пилот арендованного электро-велосипеда вызывал смешанные чувства — отвращение, сострадание и беспокойство. И большие сомнения в том, что он может управлять даже собственным телом.

    Дальнейшая судьба беспечного ездока неизвестна. «Фонтанка» надеется, что его вояж закончился без потерь для самого героя и — что даже важнее — для тех, кто ехал рядом.

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