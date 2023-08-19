Уж очень беспечный ездок. Велосипедный экстрим на Невском

Байкшеринг впору оснащать анализаторами уровня алкоголя в крови. Иначе рискует повториться ситуация, которую наблюдал 18 августа в самом центре Петербурга один из участников паблика «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Мужчина на электро-велосипеде — явно под воздействием пятницы — готовился пересечь Невский проспект по Садовой улице.

