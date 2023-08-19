Если бы мы оказались в советской квартире, то поразились бы тому, какие немыслимые приспособления в ней хранились. Удивительно, но эти вещи были практически в каждой семье, а какими-то из них наверняка пользовались и вы сами. Посмотрите на фотографии популярных в СССР устройств, приборов и других затейливых штучек, а затем попробуйте отгадать, для чего они нужны. Если же вы всё и так прекрасно знаете — что ж, тем лучше!
Что это за штука? Отгадайте, для чего в СССР использовали эти 12 вещей
Если вы справитесь со всеми вопросами, то вы прямиком из Советского Союза
19 августа 2023, 19:25
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Зато теперь вы знаете немного больше о советских вещах (и, возможно, даже начнете пользоваться какой-нибудь из них).
Чем-то из этого вы точно пользовались! Но с остальными вещами, увы, незнакомы.
Вы уверенный пользователь советских вещей, но до совершенства пока далеко.
Похоже, вы знаток! Лишь пара-тройка вещей запутала вас.
Вы действительно прямиком из СССР! Или просто слишком хорошо знаете советские вещи.