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    Что это за штука? Отгадайте, для чего в СССР использовали эти 12 вещей

    Если вы справитесь со всеми вопросами, то вы прямиком из Советского Союза

    628
    2 комментария
    Вы ни за что не поверите, как использовали эти предметы!
    Вы ни за что не поверите, как использовали эти предметы!Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Если бы мы оказались в советской квартире, то поразились бы тому, какие немыслимые приспособления в ней хранились. Удивительно, но эти вещи были практически в каждой семье, а какими-то из них наверняка пользовались и вы сами. Посмотрите на фотографии популярных в СССР устройств, приборов и других затейливых штучек, а затем попробуйте отгадать, для чего они нужны. Если же вы всё и так прекрасно знаете — что ж, тем лучше!

    Эту вещь без труда узнает любой школьник!

    Эту вещь без труда узнает любой школьник!

    Эту вещь тоже должны узнать многие!

    Эту вещь тоже должны узнать многие!

    Какая красота! У вас был такой... кстати, а что это?

    Какая красота! У вас был такой... кстати, а что это?

    Для чего использовали этот стоптанный башмак? Что это такое?

    Для чего использовали этот стоптанный башмак? Что это такое?

    Что это за книжная полка?

    Что это за книжная полка?

    А это что за агрегат?

    А это что за агрегат?

    Отгадаете, что это за вещи?

    Отгадаете, что это за вещи?

    Что это за таинственный футляр?

    Что это за таинственный футляр?

    А это что за стартовый пистолет?

    А это что за стартовый пистолет?

    Что это за пушка страшная?

    Что это за пушка страшная?

    А это еще что такое?

    А это еще что такое?

    И напоследок: что это за приспособление?

    И напоследок: что это за приспособление?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Что это за штука? Отгадайте, для чего в СССР использовали эти 12 вещей

    Зато теперь вы знаете немного больше о советских вещах (и, возможно, даже начнете пользоваться какой-нибудь из них).

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Что это за штука? Отгадайте, для чего в СССР использовали эти 12 вещей

    Чем-то из этого вы точно пользовались! Но с остальными вещами, увы, незнакомы.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Что это за штука? Отгадайте, для чего в СССР использовали эти 12 вещей

    Вы уверенный пользователь советских вещей, но до совершенства пока далеко.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Что это за штука? Отгадайте, для чего в СССР использовали эти 12 вещей

    Похоже, вы знаток! Лишь пара-тройка вещей запутала вас.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Что это за штука? Отгадайте, для чего в СССР использовали эти 12 вещей

    Вы действительно прямиком из СССР! Или просто слишком хорошо знаете советские вещи.

    Поделитесь результатом

    Вы ни за что не поверите, как использовали эти предметы!
    Вы ни за что не поверите, как использовали эти предметы!Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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