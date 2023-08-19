Что это за штука? Отгадайте, для чего в СССР использовали эти 12 вещей

Если бы мы оказались в советской квартире, то поразились бы тому, какие немыслимые приспособления в ней хранились. Удивительно, но эти вещи были практически в каждой семье, а какими-то из них наверняка пользовались и вы сами. Посмотрите на фотографии популярных в СССР устройств, приборов и других затейливых штучек, а затем попробуйте отгадать, для чего они нужны. Если же вы всё и так прекрасно знаете — что ж, тем лучше!