Бывший главный тренер «Зенита» Спаллетти возглавил сборную Италии

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Лучано Спаллетти назначен на аналогичную должность в сборной Италии. Как сообщили 18 августа на официальном сайте Федерации футбола Италии, контракт с ним будет действовать с 1 сентября и до окончания чемпионата мира 2026 года.



Отметим, что Спаллетти уже второй бывший наставник «Зенита», возглавивший национальную команду Италии. До него этот пост занимал Роберто Манчини. Он ушел в отставку 10 августа по собственному желанию. При нем Италия выиграла чемпионат Европы в 2021-м, а также установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии — 37 матчей подряд.