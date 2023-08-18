Бывший главный тренер «Зенита» Спаллетти возглавил сборную Италии

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Лучано Спаллетти назначен на аналогичную должность в сборной Италии. Как сообщили 18 августа на официальном сайте Федерации футбола Италии, контракт с ним будет действовать с 1 сентября и до окончания чемпионата мира 2026 года.
Отметим, что Спаллетти уже второй бывший наставник «Зенита», возглавивший национальную команду Италии. До него этот пост занимал Роберто Манчини. Он ушел в отставку 10 августа по собственному желанию. При нем Италия выиграла чемпионат Европы в 2021-м, а также установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии — 37 матчей подряд.
В общей сложности сборная Италии четырежды становилась чемпионом мира (1934, 1938, 1982 и 2006 годы) и дважды чемпионом Европы (1968, 2021).
Под руководством Лучано Спаллетти «Зенит» дважды выиграл чемпионат России (2010, 2011/12) и по одному разу Кубок России (2009/10) и Суперкубок России (2011).