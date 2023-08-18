Мотоциклист в больнице после тройного ДТП в Токсово

Мотоциклиста увезли на скорой после ДТП на
Как передает портал 47news, около половины шестого вечера 18 августа на Ленинградском шоссе в Токсово столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл.
После удара пилот мотоцикла с асфальта самостоятельно подняться не смог. Мужчину унесла на носилках бригада скорой помощи. Его данные и обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ГИБДД. Очевидцы сообщают, что одним из участников ДТП стал кроссовер, которым управляла дама. А мотоциклист — человек уже в возрасте.