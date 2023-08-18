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    Мотоциклист в больнице после тройного ДТП в Токсово

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    Мотоциклиста увезли на скорой после ДТП на 14-м километре региональной трассы Санкт-Петербург — Матокса.

    Фото: 47news
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    Как передает портал 47news, около половины шестого вечера 18 августа на Ленинградском шоссе в Токсово столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл.

    После удара пилот мотоцикла с асфальта самостоятельно подняться не смог. Мужчину унесла на носилках бригада скорой помощи. Его данные и обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ГИБДД. Очевидцы сообщают, что одним из участников ДТП стал кроссовер, которым управляла дама. А мотоциклист — человек уже в возрасте.

    Фото: 47news

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