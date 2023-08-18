    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-в

    773мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.75eur102.18

    В Приморском районе начали строить новую школу — сдать ее должны в 2025 году

    271
    обсудить

    Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство новой школы на 825 мест в Приморском районе. Как сообщают в холдинге «РСТИ» (Росстройинвест), сейчас на участке началась подготовка стройплощадки.

    В здании переменной высоты от 2 до 4 этажей предусмотрены два бассейна, два спортивных зала, библиотека, драматический кружок, студия хореографии. На прилегающей территории будет собственный стадион, спортивные и игровые площадки.

    Строительство идет в районе между ЖК New Time и «Тайм Сквер». Сдать школу в эксплуатацию планируют в августе 2025 года, после чего передадут городу.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close