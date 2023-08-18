В Приморском районе начали строить новую школу — сдать ее должны в 2025 году

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство новой школы на 825 мест в Приморском районе. Как сообщают в холдинге «РСТИ» (Росстройинвест), сейчас на участке началась подготовка стройплощадки.



В здании переменной высоты от 2 до 4 этажей предусмотрены два бассейна, два спортивных зала, библиотека, драматический кружок, студия хореографии. На прилегающей территории будет собственный стадион, спортивные и игровые площадки.



Строительство идет в районе между ЖК New Time и «Тайм Сквер». Сдать школу в эксплуатацию планируют в августе 2025 года, после чего передадут городу.

