Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам полугодия

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере: 19,08 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную акцию.
Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 9 октября 2023 года. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 26 сентября.
Итоги первого полугодия по МСФО показали чистую прибыль банка в размере 28,4 млрд. Выручка банка составила 36,6 млрд рублей. Собственный капитал банка на 1 июля 2023 года составил 157,9 млрд рублей, прибавив 11,3% по сравнению с началом года.
Операционные расходы составили 12 млрд рублей, отношение издержек к доходам составило 32,7%,
На 1 июля кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 575,8 млрд рублей, из которых 73,7% приходится на кредиты корпоративным клиентам, 26,3% — частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель банка вырос с начала года на 2,2%, до 424,2 млрд рублей. Розничный кредитный портфель прибавил за период 7,3% и составил 149 млрд. Ипотечные кредиты выросли на 10,3%.
Из 579,5 млрд рублей клиентских средств банка 59,1 % составили средства физлиц и 40,9% — средства корпоративных клиентов.