Не старая, а дева. Верховный суд Индии вступился за оскорблённых женщин и просит следить за юридическим языком

Верховный суд Индии выпустил руководство для судей и призвал избавить процессы от сексизма и оценочных суждений: на заседания приходят женщины, а не соблазнительницы, вамп и старые девы.



Как пишет The Guardian 18 августа, «Руководство по борьбе с гендерными стереотипами» нацелено на то, чтобы юридические рассуждения и тексты были свободны от вредных представлений о женщинах. В судах нередко можно услышать, как жену называют целомудренной, а сексуальные домогательства трактуют как «поддразнивание Евы», перекладывая ответственность на жертву.