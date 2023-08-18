Не старая, а дева. Верховный суд Индии вступился за оскорблённых женщин и просит следить за юридическим языком

Верховный суд Индии выпустил руководство для судей и призвал избавить процессы от сексизма и оценочных суждений: на заседания приходят женщины, а не соблазнительницы, вамп и старые девы.
Как пишет The Guardian 18 августа, «Руководство по борьбе с гендерными стереотипами» нацелено на то, чтобы юридические рассуждения и тексты были свободны от вредных представлений о женщинах. В судах нередко можно услышать, как жену называют целомудренной, а сексуальные домогательства трактуют как «поддразнивание Евы», перекладывая ответственность на жертву.
Судья ВС Дхананджая Чандрачуд в руководстве также призывает смотреть шире: не все женщины хотят детей и не все они эмоциональнее мужчин.
Он подчеркнул, что, опираясь на стереотипы, судьи потворствуют дискриминации, в то время как применять законы необходимо объективно и беспристрастно.
Старший адвокат в Верховном суде Вринда Бхандари надеется, что советы из нового руководства повлияют не только на судей и адвокатов, но и на общество в целом.