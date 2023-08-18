В Петербурге попался угонщик, уже наказанный за нежелание платить алименты

Сотрудница петербургской больницы заявила в полицию об угоне незастрахованного «Рено Аркана» почти за полтора миллиона рублей. Предполагаемого нарушителя нашли — оказалось, что он весьма опытен в нарушении закона.



Мужчину задержали два дня назад — через несколько дней после пропажи машины, стало известно «Фонтанке» 18 августа. Это 33-летний неработающий петербуржец, регулярно попадающий в поле зрения полиции уже больше десятка лет. Несколько раз он был осужден по «наркотической» статье, а в апреле прошлого года получил год условно за злостное уклонение от уплаты алиментов. У мужчины есть дочка, но никакой материальной помощи в ее содержании он не оказывал — задолжал больше 58 тысяч рублей.