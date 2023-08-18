«Как будто бросили огромную бомбу». Как на месте взрывов в Махачкале пытаются найти живых

К заправочной станции несут цветы и детские игрушки Фото: Ирина Бабичева / 161.RU Поделиться Поделиться





Спустя несколько суток после взрыва на автозаправке в Махачкале продолжают искать людей. Но находят лишь фрагменты тел — собирают в полиэтиленовые пакеты и сдают полицейским. Обгоревшие до неузнаваемости лежат в городском морге, и родственники пропавших сдают тесты ДНК, надеясь на отрицательный результат. Специальный корреспондент Городских порталов рассказывает, как столица Дагестана приходит в себя после трагедии, унесшей жизни минимум 35 человек.



По официальным данным на 17 августа, в результате взрыва пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек. 17 августа спецборт МЧС доставил 16 пострадавших, в том числе троих детей из Махачкалы, в московские больницы. Для пострадавших при взрывах собрали 50 миллионов рублей. «Как будто бросили бомбу» Тагиру Магомедову 64 года. Он смотрит в телефон. На экране — оранжевое зарево, пляшущее под ночным небом. Перед ярким пламенем маячат темные контуры мужских фигур. Один из них стоит прямо перед огнем. На видео попали последние секунды, когда Тагир точно знает, где его сын. С 14 августа 37-летний База Магомедов считается пропавшим.



Тем вечером Тагир увидел новости, что рядом с домом его сына крупный пожар. Магомедов-старший живет под Хасавюртом, за сто километров от Махачкалы. Позвонил Базе. Тот не ответил — не было даже гудков, вспоминает Тагир. Телефон сына был отключен. Тагир позвонил другому сыну — тот не знал, где его брат.

Ранним утром Тагир приехал в Махачкалу. Увидел место взрыва.

— Там было страшно, — признается Магомедов. — Как будто бросили огромную бомбу. Там такой взрыв был мощный, что целые валуны в воздухе летели.



Воронка на месте взрыва. От ангаров ничего не осталось Фото: Ирина Бабичева / 161.RU Поделиться Поделиться





Базу начали искать его друзья, родственники — и разыскивают до сих пор. Имени Магомедова нет ни в каких официальных списках.



— Мы еще надеемся, что какое-то чудо произойдет, — говорит Тагир. — Может, где-то без сознания лежит. В какой-то больнице. В суматохе же отправляли, кого на попутных машинах, кого на скорой. Целая каша, говорят, была.



Позже отцу сказали, что на сгоревшей автомастерской работал друг Базы. В телеграм-канале «Нетипичная Махачкала» опубликовано видео, снятое за несколько минут до взрыва. Внутри ремонтного бокса полыхает «Газель». Языки пламени вырываются за двери помещения. На Федеральном шоссе стоят легковые автомобили и белый микроавтобус. У забора из металлических прутьев — минимум 12 человек. Через несколько минут после съемки этого видео «Газель» взорвалась — и База, живущий в пяти минутах ходьбы от места ЧП, сел в джип и поехал к автосервису — узнавать, что случилось.



Поисковое фото Базы. Напишите нам в редакцию, если вы видели этого человека после 14 августа Фото: телеграм-канал «Тут Дагестан» Поделиться Поделиться





База держал цех по установке пластиковых окон и дверей; сын работал со многими в этой части Махачкалы, говорит Тагир. Дома База оставил жену, восьмилетнего сына, четырехлетнюю дочку и четырехмесячного младенца.



— Ничего не сказал, не собирался же поехать и исчезнуть. Просто поехал помочь. В стороне же не останется, там его товарищи, друг работает, — говорит отец.

База успел припарковаться, выйти из машины и достать телефон. Эти секунды есть на последнем видео с участием Магомедова. После этого случилось непредсказуемое: селитра, которую хранили на складе рядом с ремонтным боксом, загорелась и сдетонировала.



Взрывная волна ударила по собравшимся на шоссе и раздробила заправочную станцию. Восемь посетителей и сотрудников кафетерия сгорели заживо, рассказывают сотрудники заправки. Погибли и находившиеся в магазине при станции — в том числе два кассира. За магазином и кафетерием стояла газовая цистерна, обложенная шлакоблоком. От взрыва емкость швырнуло так, что стена разлетелась. Потом случился третий взрыв — уже газовый. Пламя охватило ремонтные боксы, обглодав стоящие там автомобили.



Так выглядит место взрыва Фото: Ирина Бабичева / 161.RU Поделиться Поделиться





Джип Базы Магомедова отбросило на 30 метров, но сам он стоял еще ближе — почти в эпицентре, говорит его отец. В городском морге лежат тела четырех неопознанных мужчин. Мать Базы ездила сдавать анализ ДНК; результаты будут только через неделю. Тагир Мамедов признается, что тяжело верить в чудо, но очень хочется.

«При производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошел взрыв», — установили в СУ СК по Республике Дагестан.



«Это кровь» Обычно мастер по ремонту автомобилей Мурад Гаджиев уезжает затемно. В тот день Мурад уехал около шести вечера — говорит, почему-то не хотелось задерживаться. Гаджиев предложил сыну и племяннику ехать домой. Те согласились. Они работали в тех самых боксах за заправкой, которые выгорели полностью.

Завалы у цистерны разгребают и спустя трое суток. Извлекли пять тел и продолжают — все чувствуют трупный запах. Днем 16 августа извлекли несколько фрагментов тел, включая обугленные кости обрубленной по локоть руки.



Мурад Гаджиев на месте сгоревшего бокса Фото: Ирина Бабичева / 161.RU Поделиться Поделиться





— Основные, кто пострадали, — это были проезжающие. Зеваки, которые подошли на пожар, — говорит сотрудник полиции. — Сначала-то был пожар. Потом взрыв, и дальше здесь [на заправочной станции] начался пожар. При первом пожаре остановились, хотели помогать и поснимать. А потом уже взрыв. [Людей доставали] отовсюду.

По словам спасателей, мешки со взрывоопасной селитрой всё еще находятся на месте трагедии. Но никто не уходит, продолжают разбирать завалы.

На ближайших к месту взрыва улицах Махачкалы — багровые лужи. Местные обходят их с опаской: они уверены, что в лужах человеческая кровь. Сотрудники МЧС говорят, что в такой цвет воду окрасила селитра.



Лужи на улицах Махачкалы Фото: Ирина Бабичева / 161.RU Поделиться Поделиться





Дома в округе покореженные. Местами разбита кирпичная кладка, почти везде выбиты окна. Зубаир Ахмедов живет по соседству со сгоревшей автомастерской. Теперь на месте боксов стоят машины пожарной службы.

Когда случился взрыв, Зубаир был в центре города. Ему позвонила дочь и сказала, что горит магазин и заправка. Город был скован пробками, но окольными дорогами Ахмедов приехал домой — путь занял полтора часа вместо привычного получаса. Огонь тушили еще полтора часа. Пламя сожрало гостевой дом Зубаира. В доме, где живет его семья, повреждена крыша и нет стекол. При этом даже потушенные то и дело начинают дымиться — от сорокоградусной жары.

— Тушили — через полчаса опять загоралось. Тушили — опять горело. Вчера в четыре утра потушили, к обеду опять загорелось. Угли, солнце, ветерок сдувает пепел. А утром была картина «Выжившие». Там, тут трупы лежат. <…> Когда пожарные всё потушили, мы все пошли в сторону заправки. И там кто стоял, кто [был] в машине, кого взрывной волной разнесло между машинами… между проезжавшими машинами лежали обгоревшие трупы.

Сгоревший дом Зубаира Ахмедова дымился снова — от сорокоградусной жары Фото: Ирина Бабичева / 161.RU Поделиться Поделиться





«Всё покрывается рублем» По данным телеграм-канала Mash Gor, Юсуп Худиев сдал в аренду здание, куда Эльдар Насрулаев поместил емкости с селитрой. Знал ли хозяин об этом, пока неизвестно. Сейчас Худиев и его сын в крайне тяжелом состоянии, говорят сотрудники заправочной станции.



Главным подозреваемым назвали Эльдара Насрулаева, устроившего склад селитры в автосервисе. Как сообщает телеграм-канал «112», Насрулаев пытался сбежать, поэтому теперь ждет избрания меры пресечения в изоляторе.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.



— Там эта селитра не должна была находиться ни в коем случае, — уверен Тагир Мамедов. — Почему разрешили? Есть же участковый, есть пожарники, из-за одного провода целые договора [заключают]. Неужели никто не видел? Как у нас обычно бывает: всё покрывается рублем.

