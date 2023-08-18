Не просто скамейка. Зачем нужны МАФы во дворах новостроек

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В широкое понятие благоустройства входит такая вещь, как МАФы — малые архитектурные формы. Без подобных объектов вполне можно было бы обойтись, но если речь идет о комфортной среде и современном рынке, этому уделяют особое внимание. Так что проекты конкурируют за покупателя еще и многообразием детских площадок, игровых и спортивных зон, предлагая разные сценарии жизни. Но если тренажеры, скамейки, клумбы еще несут какую-то функцию, то арт-объекты и скульптуры служат исключительно украшению и имиджу проекта.



В рамках концепции и больше

Сегодня в проектах благоустройства территории жилых комплексов МАФы выбирают в рамках концепции позиционирования ЖК, действующих ГОСТов, а также с учетом требований современных покупателей квартир. Как рассказали в пресс-службе Группы «Эталон», МАФы являются обязательной частью проекта благоустройства и в основном представляют собой оборудование для детских, спортивных площадок и зон отдыха.

— Благоустройство жилых комплексов Группы «Эталон» включает дополнительные опции, которые не обязательны по нормам, но позволяют сделать жизненные сценарии более насыщенными, функциональными и комфортными, — уточнили в компании. — Это оборудование для различных ландшафтных модулей, декоративные, сенсорные сады, зоны workout, площадки для командных игр, в ряде проектов обустраиваются велодорожки и скалодромы.



— Малая архитектурная форма — это любое оборудование на придомовой территории: лавочка, урна, тренажер, качели и т.д, — говорит Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. — По действующим нормативам жилой дом должен быть обеспечен тремя видами площадок: детскими, спортивными и площадками для отдыха. Их площадь рассчитывается от объема жилья, возводимого на участке. При грамотном зонировании и интересной концепции они становятся настоящим конкурентным преимуществом нового проекта.



— Малые архитектурные формы — это лишь один из инструментов благоустройства общественных пространств, — считает Анастасия Карасёва, архитектор генплана Архитектурного бюро ЛИГА (входит в ГК «ЛенРусСтрой»). — Но инструмент этот очень важный, с его помощью можно создать комфортную городскую среду. Основным трендом в благоустройстве уже некоторое время остается экологичность. МАФы из дерева с применением натуральных материалов и текстур удачно вписываются в любое пространство и создают связь между архитектурой жилья и природным контекстом. Мы поддерживаем эко-тренд в своих проектах, не забывая об эргономике и безопасности. В наших дворах есть МАФы для всех возрастных групп — отдельные игровые площадки для малышей и подростков с возможностью инклюзии особенных детей в игровой процесс, с ними соседствуют площадки для тихого отдыха взрослых — с перголами, лежаками, скамейками и навесами.



— Популярный сегодня тренд на экологичность не обошел стороной и девелоперов-. практика показывает, что большинство ЖК имеют интересное благоустройство, концепция которого разработана с учетом современных эко-трендов,- отметила Екатерина Ульянова, директор по маркетингу и PR GloraX. — Это предусматривает только натуральные материалы — дерево, камень, натуральную щепу в качестве покрытия. Второй популярный тренд — минимализм, простые лаконичные формы, природные цвета, отказ от яркого пластика, который визуально удешевляет пространство. Отсюда и рождаются образы малых архитектурных форм, которые помимо функциональности и удобства еще и украшают дворы.



Не только для красоты

Работа с МАФами — это и необходимость, и вклад в имидж проекта. Как пояснила Наталья Кукушкина, увидев красивую детскую площадку в первой очереди жилого комплекса, потенциальные покупатели логично могут предположить, что в следующих очередях застройщик сделает не хуже. Но нужно понимать, что наполнение детских площадок волнует только родителей маленьких детей, спортивных зон — тех, кто занимается спортом, зон отдыха — тех, кто ими пользуется. Всем угодить невозможно, но важно соблюсти баланс между интересами разных групп жителей.



Как подчеркнула Елизавета Гречухина, главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге, МАФам отводится одна из ключевых ролей — они не только привлекают к себе внимание, выглядят ярко и повышают внешнюю привлекательность застройки, но и создают множество сценариев взаимодействия с территорией для разных возрастных и социальных групп, формируют комфортную среду и соседское комьюнити.



— Например, амфитеатры являются местом встреч, концертов и постановок, несут рекреационную функцию, — пояснила эксперт. — Сухие фонтаны, которые ГК «А101» создает в своих районах, в летнее время становятся любимой точкой для игр детей, памп-парки или площадки для скейтборда привлекают подростков, а беседки собирают пожилых людей. Даже памятники, которые, казалось бы, играют в первую очередь эстетическую роль, мы задействуем в общественных активностях. Самый яркий пример — конкурс по вязанию шарфов для скульптур муми-троллей, установленных в Новой Москве районе «Скандинавия» на площади Туве Янссон.



Среди наиболее популярных сегодня форм можно выделить скамейки, урны, гамаки и шезлонги. Как добавила Екатерина Ульянова, особенно актуальны сейчас перголы, под ними можно разместить как гамаки или шезлонги, так и столы с розетками, где можно поработать с ноутбуком на свежем воздухе. Другая альтернатива рабочему пространству во дворе — это зеленые кабинеты, то есть отдельно стоящие конструкции со столами, сиденьями и розетками, окруженные зеленью.

— В проектах, где пространство позволяет это сделать, застройщики часто устанавливают амфитеатры, где в теплое время года можно проводить различные мероприятия, — говорит она. — Зачастую такой прием выполняет и другую функцию — позволяет замаскировать въезд в паркинг. Например, в нашем проекте GloraX Premium Василеостровский появится амфитеатр, который станет частью общественного городского пространства.



— Мы всегда исходим из понятия максимальной функциональности МАФов, — говорит Николай Гражданкин, начальник отдела продаж «Отделстрой». — Любой объект должен быть функциональным и при этом нести эстетическую составляющую. Например, во дворах «Нового Лесснера» всю уличную мебель мы ставим в эко-стиле: диваны с закругленной спинкой, шезлонги, реечные урны, вращающиеся кресла эргономичной формы, перголы и пр. Даже приствольный круг вокруг взрослой березы мы сделали в форме удобной скамьи — красиво и функционально. В центре лаундж-зоны установлен фонтан. Благодаря этим элементам во дворе приятно находиться — люди не только гуляют с детьми, но и загорают на солнышке, кто-то работает с ноутбуком и пр. Ворота в арках вдоль по улице Матросова, кованые часы на фасаде, металлические столбики вдоль дороги — все это помимо выполнения утилитарной функции добавляет жилому комплексу шарма в классическом петербургском стиле.



Анастасия Карасева подчеркнула, что для для максимальной оптимизации в благоустройстве все элементы работают как единая система и носят функциональное назначение. У одних только МАФов на детских площадках множество функций:

— игровая — развитие воображения;

— просветительская — задействование обучающих элементов в игровом процессе, развитие интеллекта;

— коммуникативная — импульс к дружбе и социализации;

— спортивная — подвижные игры как побуждение к физической активности и спорту;

— креативная — развитие творческих способностей и эстетического вкуса;

Придумать и расставить

Поскольку МАФы — неотъемлемая часть благоустройства, их перечень и расстановка на территории утверждаются еще на этапе разработки концепции благоустройства. По словам Екатерины Ульяновой, проект может быть разработан как сторонним бюро, так и штатными дизайнерами застройщика.



— Со стороны девелопера этим обычно занимается подразделение по благоустройству и озеленению, которое отвечает за разработку концепции развития территории, своими силами или с привлечением специализированных бюро, — добавила Елизавета Гречухина. — Как правило, концепция и детали архитектурных проектов согласовываются с местными администрациями, после чего идет проектирование, разработка документации и реализация проекта.

— Благоустройство подчинено общей концепции жилого комплекса, — продолжила Анастасия Карасева. — Проект благоустройства создает креативная команда профессионалов с большим опытом разработки общественных пространств, опираясь на потребности потенциальных клиентов, современные тренды и учитывая недостатки предыдущих проектов.

Работа начинается с анализа территории, прогнозирования пешеходных потоков, функционального зонирования пространств согласно сценариям жизни будущих жильцов, и увязки с общей концепцией девелоперского продукта.



— Мы добиваемся разнообразия дворовых пространств, — говорит эксперт. — Наполняем наши дворы малыми архитектурными формами, подобранными индивидуально для каждой зоны без повторений, что позволяет формировать комфортную, узнаваемую и дружелюбную среду.



— Выбирают МАФы и расставляют их в проекте инженеры генерального плана, — подчеркнули в Группе «Эталон». — В некоторых объектах дополнительное согласование проходит с дизайнерами и практически по всем объектам — с продуктологами. Благодаря профессиональному подбору современные МАФы становятся настоящим украшением жилых комплексов компании.

Доплата за стиль

Николай Гражданкин напомнил, что наполнение дворов любыми дизайнерскими элементами приводит к росту себестоимости и как следствие — увеличению стоимости квартиры. По его словам, сейчас даже модные деревянные скамейки с изогнутыми спинками стоят дорого.



— В нынешних реалиях, когда из-за роста ключевой ставки кредиты дорожают как для клиентов, так и для застройщиков, МАФы могут стать дорогим излишеством, от которого так или иначе могут отказываться ради сохранения доступной цены на квартиру, — пояснил он. — Либо же поступать так, как сегодня некоторые застройщики — делать красивый двор, но при этом невзрачные фасады.

По словам Натальи Кукушкиной, затраты на МАФы не превышают 1–2% от стоимости проекта, при этом эта статья расходов важна для продвижения, ведь это помогает создавать лицо проекта. Детские и спортивные площадки всегда на виду, с ними активно взаимодействуют жители. Их качество — это важное потребительское свойство дома, поэтому застройщик должен вкладываться в них не только деньгами, но и интеллектуальным ресурсом, грамотно зонируя и наполняя придомовую территорию.



— Безусловно, интересное и многофункциональное благоустройство повышает привлекательность территории, поэтому затраты на него более чем оправданы, — добавила Елизавета Гречухина — В комфорт-классе общие затраты на комплексное благоустройство составляет примерно 8–10% от общей суммы затрат на строительно-монтажные работы. На МАФы тратится примерно 20% от этой суммы.

— Как правило, затраты на благоустройство составляют в среднем 3% от общего объема инвестиций в проект, — отметила Екатерина Ульянова. — Выделить в этой доле затраты на МАФы достаточно сложно, так как по сравнению с затратами на другие виды работ в процессе благоустройства, процент будет невысоким.



Анастасия Карасева напомнила, что затраты девелопера на «классное благоустройство» окупаются удовлетворенностью покупателей и рейтингом повторных продаж.



Свои материалы

Многие иностранные производители материалов, детских площадок и элементов для благоустройства ушли из страны, открыв тем самым дорогу отечественным производителям. После того, как случился продуктовый перелом, и все застройщики захотели устанавливать качественные детские площадки, отечественные производители быстро освоили новые технологии и научились делать продукцию не хуже, чем в Европе, отметила Наталья Кукушкина. По ее словам, часто разработчики подходят гибко к общению с заказчиком и могут сделать авторскую детскую площадку или отдельное сооружение под конкретный запрос.



— Благодаря этому в сегменте стандартного жилья сегодня нет никакой проблемы — заказать хорошую детскую площадку. Можно выбрать из десятков производителей в России, которые выполнят заказ в хорошем качестве и в разном бюджете, — добавила она.- Что касается материалов, у нас в компании разработан стандарт наполнения разных видов площадок, однако мы периодически пробуем новые идеи. Сейчас большинство наших площадок покрыто резиновым покрытием. Мы пробовали песок, гальку, набивное и травяное покрытие, и пришли к выводу, что для детских игр резиновое является более безопасным, чистым и служит дольше. Но, в целом, каждое покрытие имеет свои эксплуатационные особенности и срок службы, которые нужно учитывать на стадии планирования.



— «ЛенРусСтрой» сотрудничает только с отечественными производителями малых архитектурных форм, и можно отметить, что с каждым годом их ассортимент увеличивается, а качество становится лучше за счет востребованности и возросшей конкуренции, — подытожила Анастасия Карасева.

