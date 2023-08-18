Финны показали новобранцев в роту на границе с Россией и объявили о стрельбах

Новобранцы пограничной роты Северной Карелии приняли военную присягу. Это 136 призывников, из которых 11 — женщины, проходящие военную службу добровольно, сообщили в погранслужбе Суоми.
Как говорится в заявлении от 18 августа, после военной присяги командир пограничной службы Северной Карелии назначил новобранцев пограничниками. А перед этим новобранцы совершили 20-километровый марш-бросок вдоль государственной границы в зоне ответственности пограничного поста Лиекса.
Кроме того, на 29 августа пограничной службой запланированы стрельбы из корабельной артиллерии на полигонах островов Мякилуото и Катахалуото.