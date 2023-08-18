Вы здесь не жильцы. Опасных соседей детского сада на северо-западе Петербурга выселили в чёрном мешке

Спасатели выдворяли насекомых, соседство с которыми рисковало стать болезненным для жителей Приморского района Петербурга. Конец лета для этих любителей сладкого — особенно благодатное время.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 18 августа, накануне спасатели специализированной пожарно-спасательной части имени
Осы прижились рядом с игровой площадкой детского сада и особенно беспокоили руководство и родителей. В ведомстве отмечают, что в августе традиционно повышается активность этих насекомых, которые, как и петербуржцы, неравнодушны к дыням и спелым арбузам.
МЧС России по Санкт-Петербургу
«Если полосатое насекомое проявляет к вам повышенный интерес, лучше всего сдержаться и отойти в сторону. В крайнем случае можно плавным движением её с себя скинуть. А вот махать руками, и, тем более, пытаться прихлопнуть осу или пчелу нельзя — насекомое может проявить агрессию», — объясняют в МЧС.
Главное, держать рот закрытым. Заглатывание ос опасно для жизни, предупреждают в ведомстве.