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    Вы здесь не жильцы. Опасных соседей детского сада на северо-западе Петербурга выселили в чёрном мешке

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    Спасатели выдворяли насекомых, соседство с которыми рисковало стать болезненным для жителей Приморского района Петербурга. Конец лета для этих любителей сладкого — особенно благодатное время.

    Фото: МЧС России по Санкт-Петербургу
    Фото: МЧС России по Санкт-Петербургу
    Фото: МЧС России по Санкт-Петербургу
    Фото: МЧС России по Санкт-Петербургу
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    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 18 августа, накануне спасатели специализированной пожарно-спасательной части имени А. П. Кудряшова избавили фасад дома от осиного гнезда. Потребовались спецзащита и объёмный пакет.

    Осы прижились рядом с игровой площадкой детского сада и особенно беспокоили руководство и родителей. В ведомстве отмечают, что в августе традиционно повышается активность этих насекомых, которые, как и петербуржцы, неравнодушны к дыням и спелым арбузам.

    МЧС России по Санкт-Петербургу

    «Если полосатое насекомое проявляет к вам повышенный интерес, лучше всего сдержаться и отойти в сторону. В крайнем случае можно плавным движением её с себя скинуть. А вот махать руками, и, тем более, пытаться прихлопнуть осу или пчелу нельзя — насекомое может проявить агрессию», — объясняют в МЧС.

    Главное, держать рот закрытым. Заглатывание ос опасно для жизни, предупреждают в ведомстве.

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