Сергей Семак прокомментировал слухи о возвращении в «Зенит» нападающего Сердара Азмуна

Главный тренер футбольного клуба Сергей Семак прокомментировал слухи о переговорах с «Байером» по поводу трансфера нападающего Сердара Азмуна.
«Работа на трансферном рынке ведется постоянно. Мы, конечно, смотрим большое количество игроков, которые смогут усилить нашу игру, конкуренцию в каких-то моментах. Это процесс безостановочный. Сердар прекрасный футболист, но по поводу всех разговоров у меня нет никаких комментариев на сегодняшний день», — заявил Сергей Семак во время брифинга на базе «Зенита» в Удельном парке.
Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе 2022-го за 2,5 млн евро. Сердар забил 4 гола в 23 матчах Бундеслиги прошлого сезона. По неофициальной информации, в Петербурге ему предлагают 3 млн евро в год.