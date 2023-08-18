    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-в

    772мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.75eur102.18

    Сергей Семак прокомментировал слухи о возвращении в «Зенит» нападающего Сердара Азмуна

    928
    5 комментариев

    Главный тренер футбольного клуба Сергей Семак прокомментировал слухи о переговорах с «Байером» по поводу трансфера нападающего Сердара Азмуна.

    «Работа на трансферном рынке ведется постоянно. Мы, конечно, смотрим большое количество игроков, которые смогут усилить нашу игру, конкуренцию в каких-то моментах. Это процесс безостановочный. Сердар прекрасный футболист, но по поводу всех разговоров у меня нет никаких комментариев на сегодняшний день», — заявил Сергей Семак во время брифинга на базе «Зенита» в Удельном парке.

    Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе 2022-го за 2,5 млн евро. Сердар забил 4 гола в 23 матчах Бундеслиги прошлого сезона. По неофициальной информации, в Петербурге ему предлагают 3 млн евро в год.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость18 Авг 2023 в 15:04
    Сколько лет футболисту?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close