Андрей Миронов, без сомнения, был выдающимся актером — тем, как он вел себя на сцене и перед камерой, восхищались не только зрители, но и его коллеги. Неудивительно, что его роли всегда были яркими и запоминающимися, а фразы его героев моментально уходили в народ. Сейчас мы и проверим, насколько хорошо они разошлись! Попробуйте угадать фильмы с Андреем Мироновым по ярким и смешным цитатам от его героев. Справитесь?
Шеф, всё пропало! Отгадайте фильм с Андреем Мироновым по смешной цитате
Только настоящие поклонники артиста смогут вычислить все
18 августа 2023, 20:26
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«Когда судьба свела нас вторично, я предлагаю остальной путь проделать вместе»
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Неплохо! Но некоторые цитаты оказались вам не под силу
Практически идеально! Не хватило совсем немножко, чтобы стать главным поклонником Миронова
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