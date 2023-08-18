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    Шеф, всё пропало! Отгадайте фильм с Андреем Мироновым по смешной цитате

    Только настоящие поклонники артиста смогут вычислить все

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    Эту цитату не узнать невозможно!
    Эту цитату не узнать невозможно!Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Андрей Миронов, без сомнения, был выдающимся актером — тем, как он вел себя на сцене и перед камерой, восхищались не только зрители, но и его коллеги. Неудивительно, что его роли всегда были яркими и запоминающимися, а фразы его героев моментально уходили в народ. Сейчас мы и проверим, насколько хорошо они разошлись! Попробуйте угадать фильмы с Андреем Мироновым по ярким и смешным цитатам от его героев. Справитесь?

    «Нет, я так не могу, мне сначала нужно принять ванну, выпить чашечку кофе!»

    «Приходите к амбару, не пожалеете»

    «Когда судьба свела нас вторично, я предлагаю остальной путь проделать вместе»

    «Вам торопиться некуда! За вами придут!»

    «Девушка, мы с вами рядом не лежали?»

    «Жениться нужно на сироте!»

    «Я думаю, что если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?»

    «У нас не принято целовать манекенщиц! Я вынужден применить силу!»

    «Я в женщин не стреляю!»

    «Ревность… Это неразумное дитя гордости или же припадок буйного помешательства»

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    Шеф, всё пропало! Отгадайте фильм с Андреем Мироновым по смешной цитате

    Вы либо совсем не любите Миронова, либо не смотрели все эти фильмы... Либо просто сегодня не ваш день!

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    Шеф, всё пропало! Отгадайте фильм с Андреем Мироновым по смешной цитате

    Похоже, с самыми известными цитатами вы справились, а вот остальные загнали вас в ловушку

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Шеф, всё пропало! Отгадайте фильм с Андреем Мироновым по смешной цитате

    Неплохо! Но некоторые цитаты оказались вам не под силу

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Шеф, всё пропало! Отгадайте фильм с Андреем Мироновым по смешной цитате

    Практически идеально! Не хватило совсем немножко, чтобы стать главным поклонником Миронова

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Шеф, всё пропало! Отгадайте фильм с Андреем Мироновым по смешной цитате

    Судя по всему, Андрей Миронов ваш любимый актер! Вам хватило одной цитаты, чтобы угадать все фильмы с ним

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    Эту цитату не узнать невозможно!
    Эту цитату не узнать невозможно!Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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