Семак высказался об отставании от «Спартака»: ничего страшного нет

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча 5 тура чемпионата РПЛ против «Спартака» рассказал журналистам об отставании от столичной команды в турнирной таблице. В частности, он заявил, что ситуация пока не критичная. Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве, начало в 19:30.



«Что касается отставания от «Спартака», то ситуации разные были. Мы и в прошлом году не так хорошо стартовали, как хотелось бы. Это футбол, где важен, прежде всего, результат. Он мог быть другим, но мы потеряли очки в концовках матчей. Ситуация могла быть другой, и на сегодняшний день ничего страшного нет. Понятно, что мы хотим выигрывать больше и подниматься в турнирной таблице выше. Критичного ничего нет, готовимся к «Спартаку» — очень сложному сопернику. Думаю, «Спартак», ЦСКА, «Зенит» — те соперники, которые добились наибольших результатов в российской футбольной истории. Матчи с их участием вызывают дополнительный ажиотаж», — заявил Семак.