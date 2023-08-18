Семак высказался об отставании от «Спартака»: ничего страшного нет

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча 5 тура чемпионата РПЛ против «Спартака» рассказал журналистам об отставании от столичной команды в турнирной таблице. В частности, он заявил, что ситуация пока не критичная. Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве, начало в 19:30.
«Что касается отставания от «Спартака», то ситуации разные были. Мы и в прошлом году не так хорошо стартовали, как хотелось бы. Это футбол, где важен, прежде всего, результат. Он мог быть другим, но мы потеряли очки в концовках матчей. Ситуация могла быть другой, и на сегодняшний день ничего страшного нет. Понятно, что мы хотим выигрывать больше и подниматься в турнирной таблице выше. Критичного ничего нет, готовимся к «Спартаку» — очень сложному сопернику. Думаю, «Спартак», ЦСКА, «Зенит» — те соперники, которые добились наибольших результатов в российской футбольной истории. Матчи с их участием вызывают дополнительный ажиотаж», — заявил Семак.
Также он добавил, что хороший старт «Спартаку» обеспечили качественные точечные приобретения квалифицированных игроков, прежде всего, в атакующей линии.
«Теперь на каждой позиции у них по два игрока очень хорошего уровня. Их сильные стороны — индивидуальное мастерство и командная игра. Гильермо Абаскаль уже второй год с командой — она понимает требования, смотрится хорошо в атаке и забивает много, что абсолютно заслуженно на мой взгляд», — отметил главный тренер «Зенита».
Напомним, что после четырех туров «Зенит» идёт на 8 месте с 7 очками. «Спартак» занимает 4 строчку с 9 очками. Лидирует «Краснодар», на счету которого 12 очков.