Священники без разрешения епархии освятили памятник Сталину в Великих Луках

15 августа на территории опытного завода «Микрон» в Великих Луках Псковской области был открыт памятник Иосифу Сталину. Помимо рабочих и гостей, на мероприятии были священнослужители Русской православной церкви, один из них совершил обряд освящения монумента. Как оказалось, он сделал это без согласования с церковью.
«На данный момент проводится служебная проверка», — говорится в официальном заявлении Великолукской епархии РПЦ. Там подчеркнули, что действия священнослужителей не являются выражением позиции Русской православной церкви.
Памятник Сталину изготовлен и установлен по инициативе Фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь». «Разделите с нами честь быть причастным к возрождению великой России», — сказано в анонсе мероприятия на сайте фонда.
Заместитель гендиректора «Русского витязя» Владимир Паршиков рассказал РИА Новости, что монумент не могли установить в России целых три года. Были варианты — в Московской или Воронежской областях, однако там власти не согласовали проект, заявил Паршиков.
1 февраля 2023 года бюст Сталину был открыт в Волгограде. Всего в 120 метрах от памятника жертвам политических репрессий.