Священники без разрешения епархии освятили памятник Сталину в Великих Луках

15 августа на территории опытного завода «Микрон» в Великих Луках Псковской области был открыт памятник Иосифу Сталину. Помимо рабочих и гостей, на мероприятии были священнослужители Русской православной церкви, один из них совершил обряд освящения монумента. Как оказалось, он сделал это без согласования с церковью.



«На данный момент проводится служебная проверка», — говорится в официальном заявлении Великолукской епархии РПЦ. Там подчеркнули, что действия священнослужителей не являются выражением позиции Русской православной церкви.

