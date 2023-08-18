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    «Сиди тихо, иначе убью». Постоянный покупатель не нашёл три рубля и взял кассу продуктового на Королёва

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    Круглосуточный магазин в Приморском районе Петербурга подвергся нападению постоянного покупателя. Ему надоело звенеть у кассы мелочью.

    Кадры разбоя в продуктовом на проспекте Королёва, 27, публикует петербургский главк. По информации «Фонтанки», молодой человек появился в магазине накануне около трёх часов ночи. Интересовался соком и жевательными резинками. Платить собирался мелочью. Признавшая знакомое лицо 48-летняя продавщица была готова простить недостачу в три рубля, когда вальяжная прогулка покупателя привела его за кассу.

    ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Полицейским женщина позже рассказала о ноже и угрозе убийством, если она поднимет шум. Мешать забирать наличные она благоразумно не стала. Молодой человек ретировался с 10 тысячами рублей и её смартфоном.

    Через пару часов у дома № 6 по Торфяной дороге наряд патрульно-постовой службы задержал 26-летнего жителя проспекта Королёва. Он официально не трудоустроен и уже попадался на хищениях, которыми пополняет свой бюджет. Так, в 2018 году мужчина оказался в суде после нескольких квартирных краж. Забирал удочки, телевизоры, гаджеты. Не погнушался чайником и роликами. Вместе с товарищем однажды сорвал с петель и украл металлическую дверь.

    Первый приговор в тот год был условным. Снова разбираясь с похождениями петербуржца, суд счёл, что должных выводов он не сделал, и на 5 лет и 4 месяца отправил его исправляться в колонию общего режима. К наказанию в обоих случаях добавляли направление к психиатру: экспертиза выявила лёгкую умственную отсталость.

    В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что мужчина задержан, уголовное дело возбуждено по статье о разбое.

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