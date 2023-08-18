Каша и борщ. Эксперты выяснили, какие блюда россияне едят чаще всего



В тройку самых популярных готовых блюд в стране стабильно входит рисовая каша на молоке. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» подсчитали, что в зависимости от сезона это блюдо может занимать первое, второе или третье места по востребованности. А вот зимой на первое место выходит готовый борщ с курицей, замыкают тройку блины с мясом. Летом за лидирующей рисовой кашей на молоке идут плов с курицей и салат оливье.

Аналитики исследовали данные по заказам готовых блюд с начала года в 17 крупных городах страны. Оказалось, что вкусы жителей разных городов отличаются, в том числе и в зависимости от сезона, выходных и будней.



Например, в столице по будням чаще всего выбирают салат оливье в различной расфасовке, его москвичи съели с начала года около 41 тыс. порций, также в топе плов с курицей (24 тыс. порций). Затем идет борщ с курицей (23 тыс. порций), рисовая каша на молоке (20 тыс. порций). В выходные у жителей столицы борщ опережает плов по популярности.



В Петербурге по будням больше предпочитают борщ, его с начала года петербуржцы заказали 12 500 порций. В первую пятерку готовых блюд в Северной столице также входит оливье (10 тыс. порций), онигири с тунцом (9 500 порций), сэндвич с ветчиной (более 9 тыс. порций) и онигири «Калифорния» (8 800 порций). В выходные петербуржцы все также любят борщ и оливье, но сэндвич и онигири меняются местами по популярности, а на пятом месте оказываются сырники вместо «Калифорнии».



На Урале во всех трех сезонах в тройку лидеров блюд, которые не хотят готовить, вошли сырники, сэндвич с ветчиной и рисовая каша на молоке.

В Казани, Волгограде, Самаре, Уфе, Ростове-на Дону и Нижнем Новгороде самым популярным готовым блюдом стала шаурма с копченой курицей.

