Санкции не сработали: грузы из Финляндии в Россию продолжают ехать

Грузовой трафик из Финляндии в России не снизился, несмотря на желание ЕС его ограничить и введенные санкции, сообщают финские СМИ.



Как пишут 18 августа журналисты, раньше грузы, следующие через Финляндию в Россию, как правило, перевозились на российских прицепах, а на восточной границе машину заменяли на российскую. Теперь же грузы везут исключительно на финской технике.

«Появилось финское и среднеазиатское оборудование, а также некоторое количество оборудования из других стран ЕС, — констатировал начальник отдела таможенного контроля Сами Ракшит. — По предварительным данным, с момента вступления в силу новых санкций в конце июня объемы перевозок существенно не изменились».